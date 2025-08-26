AŞK VE SİYASETİN KOMİK ÇATIŞMASI TİYATRO SAHNESİNDE

“BOŞANMA TEKLİFİ”

Ünlü oyuncu Merve Sevi ve Barbaros Uzunöner, sahneye alışılmadık bir komediyle geliyor: "Boşanma Teklifi". Uzunöner'in, daha önce değinilmemiş bir konuyu ele aldığı bu yeni oyun, izleyicileri kahkahaya boğacak.

"Seninle Evlenir Miyim?", "Freud’un İnsanları" ve "Etik Alkol" gibi başarılı oyunlarıyla tanınan Barbaros Uzunöner, bu kez siyasi ve sosyal kutuplaşmayı bir aşk hikayesi üzerinden mizahla harmanlıyor. İktidar partisini destekleyen bir adam ile muhalif bir kadının ilişkisini anlatan oyun, Türkiye'nin gündelik hayatından kesitler sunuyor.

Aşk ve Siyasetin Komik Çatışması

"Boşanma Teklifi", ilk tanıştıkları andan itibaren sürekli tartışan, hatta düğünlerinde bile politik konular üzerine atışan bir çiftin hikayesini konu alıyor. Hayatın içinden, tam da günümüz Türkiye’sini yansıtan bu diyaloglar, izleyicilere ayna tutarken eğlenceli anlar yaşatacak.

Oyunun en büyük sürprizi ise finalde saklı. Sürekli tartıştıkları bir noktada, birbirlerine "boşanma teklifi" etmeleriyle hikaye beklenmedik bir yöne doğru ilerliyor ve devamında bir sürpriz yaşanıyor. Bu sürpriz, oyunun sadece bir aşk komedisi olmadığını, aynı zamanda derinlikli bir hiciv sunduğunu gösteriyor.

Oyunun yönetmenliğini ve yazarlığını üstlenen Barbaros Uzunöner’in kalemi bu aşk hikayesini, daha önce hiç işlenmemiş bir komedi anlayışıyla sahneye taşıyor.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday "Boşanma Teklifi", alışılmışın dışında bir aşk-komedi deneyimi sunarken, tiyatro severlere unutulmaz dakikalar yaşatacak.

BASIN DANIŞMANI

SELÇUK AKA