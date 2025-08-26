Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlere, ilçe trafik birimlerinden de destek verildi. Toplam 17 ekip ve 34 personelin görev aldığı uygulamalarda, hem şehirlerarası hem de şehir içi otobüslerde kontroller yapıldı.

Yolculara bilgilendirme yapıldı

Ekipler, denetimler sırasında sürücülerin yanı sıra yolculara da emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verdi. 3 bin 126 yolcuya yapılan bilgilendirme çalışmalarında, kemerin olası kazalarda hayat kurtardığı vurgulandı.

Cezai işlemler uygulandı

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere toplam 18 bin 587 TL idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, yol güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

“Hayatınızı kemere bağlayın”

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara güvenli yolculuk için emniyet kemerini takmaları çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Emniyet kemeri, sürücü ve yolcular için hayati önem taşımaktadır. Yol güvenliğini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” denildi.