Malatya’nın Kendirli mevkiinde yaşanan trafik kazasında, askeri araçla bir otomobilin çarpışması sonucu 5 asker ve 2 sivil olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolu üzerindeki Kendirli mevkiinde meydana geldi. Sivas yönünden gelen 44 JA 219 plakalı askeri araç, kavşakta seyir halindeki 58 AAB 674 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 5 asker ve 2 sivil yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.

Kaza sonucu yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve yol trafiğe kontrollü şekilde açıldı. Kazanın meydana geldiği kavşakta trafik işaretlemeleri ve kazaya sebep olan faktörler incelenmeye başlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son zamanlarda artan trafik kazalarına dikkat çeken yetkililer, sürücülerin özellikle kavşaklarda ve yoğun trafik alanlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Trafikte can kayıplarını ve yaralanmaları önlemek için kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.