Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılına ilişkin yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimini duyurdu. Buna göre, yükümlülerin kuvvet, sınıf, branş, celp ve sevk dönemi ile eğitim/esas birlikleri bugün açıklanacak. Ayrıca, seçim ve sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden yükümlülere bildirilecek.

Sınıflandırma sonuçları bugün e-Devlet üzerinden duyurulacak

Yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarına göre tekrar sınıflandırılmayacak ve işlem tamamlanmış olacak. Şubat 2025 sınıflandırma dönemi için silahaltına alınacak yükümlülerin işlemleri tamamlanmışken, diğer dönemlerde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin belirli tarihlerde işlemlerini tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Celp ve sevk dönemleri için önemli tarihler

Mayıs 2025 sınıflandırma dönemi için başvuru tarihi: 28 Şubat 2025

için başvuru tarihi: Ağustos 2025 sınıflandırma dönemi için başvuru tarihi: 31 Mayıs 2025

için başvuru tarihi: Kasım 2025 sınıflandırma dönemi için başvuru tarihi: 31 Ağustos 2025

Yükümlüler, yukarıdaki tarihler kadar yoklama, hizmet ve celp dönemi tercihlerinde bulunarak işlemlerini tamamlamalıdır.