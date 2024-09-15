Masraflar arttıkça boşanma riski yükseliyor

Bir araştırmaya göre, evlilik törenleri ve düğün harcamalarına ayrılan bütçe arttıkça, çiftlerin boşanma riski de artış gösteriyor. Bu, özellikle maddi zorlukların evliliğe olumsuz etkisini gözler önüne seriyor.

Maddi baskı ve ilişkiler

Araştırmada, düğün için yapılan büyük harcamaların, çiftler üzerindeki maddi baskıyı artırarak ilişkide gerilim yaratabileceği vurgulanıyor. Maddi kaygıların artması, ilişkide daha fazla çatışmaya ve boşanma riskinin yükselmesine neden oluyor.