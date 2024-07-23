Aydın'da 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bozdoğan, Didim.
|TARİH
|İLÇE
|MAHALLE
|ETKİLENEN BÖLGELER
|TAHMİNİ SAAT ARALIĞI
|KESİNTİ NEDENİ
|23.07.2024
|Bozdoğan
|Yazıkent
|Sünnetli
|10:45 - 17:00
|Pompa Arızası
|23.07.2024
|Didim
|Mavişehir
|11:00 - 13:00
|Ana Boru Arızası
|23.07.2024
|Didim
|Akbük
|Pazar Yeri Merkez Bir Kısmı
|07:00 - 11:00
|Ana Boru Arızası
Ayrıntılı bilgi için ASKİ adresine ulaşabilirsiniz.
Kaynak: HABER MERKEZİ