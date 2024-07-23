Aydın'da 23 Temmuz Salı günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İZSU resmi sitesinde yaptığı duyuruya göre an itibarı ile su kesintisi olacak ilçeler: Bozdoğan, Didim.

TARİH İLÇE MAHALLE ETKİLENEN BÖLGELER TAHMİNİ SAAT ARALIĞI KESİNTİ NEDENİ

23.07.2024 Bozdoğan Yazıkent Sünnetli 10:45 - 17:00 Pompa Arızası 23.07.2024 Didim Mavişehir 11:00 - 13:00 Ana Boru Arızası 23.07.2024 Didim Akbük Pazar Yeri Merkez Bir Kısmı 07:00 - 11:00 Ana Boru Arızası

Ayrıntılı bilgi için ASKİ adresine ulaşabilirsiniz.