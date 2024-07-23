Mert Demir'in annesi Gülgün Demir, oğlu Mert ve Serenay Sarıkaya'nın ilişkisine yönelik olarak olumlu açıklamalarda bulundu. Demir, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Serenay Sarıkaya ile daha önce görüştüğünü ve ikilinin birbirleriyle çok mutlu olduğunu ifade etti.

Evliliğe yeşil ışık

Anne Gülgün Demir, Serenay Sarıkaya ve oğlu Mert'in ilişkisine ilişkin olarak, "İkisi birbiriyle mutlu. Bana söz yok. Evlenmek isterlerse öyle olur" şeklinde konuştu. Bu açıklama, ikilinin geleceği hakkında olumlu sinyaller verdi.

Oğluna tam destek

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülgün Demir, oğlu Mert Demir'in müzik kariyeri hakkında da konuştu. "Oğlum yıllarca emek verdi. Bu, 12 yılın emeğinin bir ürünüdür. Ben oğluma her zaman destek oldum" diyerek oğlunun müzik kariyerine verdiği desteği vurguladı.