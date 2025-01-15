Son dönemde sektördeki tekelleşme iddialarıyla ilgili konuşan ünlü oyuncular Hülya Avşar ve Halit Ergenç, kamuoyunda farklı görüşlere yol açtı. Avşar, bireysel güçlenmeye inanarak olayları büyütmediklerini söylerken, Ergenç de dostu Ayşe Barım'a yönelik yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti. Ancak bu açıklamalar, ünlü yazar Aşkım Kapışmak'ın sert eleştirilerine neden oldu.

"Ödünüz kopuyor unutulacaksınız diye”

Aşkım Kapışmak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Avşar ve Ergenç’in açıklamalarına sert eleştiriler yöneltti. Kapışmak, bu isimlerin kapitalist söylemlerini ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini eleştirerek, gençlere fırsat tanımadıklarını iddia etti. "Güçlü olmak zorundasın. Bilmem ne. Verdiğiniz örneklere bir bakın ya. Bu kapitalizm faşist söylemler hayırdır? Siz hani insancıldınız, hümanisttiniz, eşitlikçiydiniz. Eylemlerde boy gösterdiniz böyle insanlık adına. Sizin sağınız solunuz para arkadaş başka hiçbir şey değil. Bunlar böyle yaşlandıkça milyon dolarları toparlarlar. Yüzde 99’u araştırın hepsinin yurt dışında vatandaşlığı var. Niye? Ülkede bir şey olursa kaçalım diye. Eleştirdiğimiz Suriyeliden bir farkınız yok sizin. Siz bu ülkede bir şey olursa özel uçakla kaçalım. Kaç gencin önünü açtınız, destek oldunuz. Yol verdiğiniz eğitim verdiniz. Her programda siz olun, her projede siz olun. Ödünüz kopuyor unutulacaksınız diye” diyerek, sektördeki egemen yapıyı sorguladı.