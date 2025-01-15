Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlamak amacıyla, il genelinden gelen gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Deveciler’in ev sahipliğinde Blue Port Hotel’de düzenlenen kahvaltıya, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve 100’ün üzerinde gazeteci katıldı.

Kahvaltı sırasında, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye hizmetlerine dair kısa bir bilgilendirme yaparak gazetecilere hizmet süreçleri hakkında notlar sundu.

Ardından basın mensuplarıyla samimi bir sohbet ortamı oluşturan Deveciler, etkinliği hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırdı.

Gazetecilerin çalışma koşullarına vurgu yaptı

Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazetecilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Deveciler, "Gazetecilerin yaşam şartlarının daha iyi olduğu, devletin gazetecilere daha fazla destek sunduğu ve kalemlerini daha özgürce kullanabilecekleri nice 10 Ocak'lar diliyorum" ifadelerini kullandı.