Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Aydın genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Söke ilçesinde yürütülen projeler, bölgenin su altyapısını güçlendirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan bu çalışmalarla Aydın’ın her köşesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin en iyi şekilde sunulacağını ifade etti.

Sofular Mahallesi’ne yeni su deposu

Söke Sofular Mahallesi Muhtarı Veli Kurt, mahallelerine yapılan yeni su deposu ile su sorunlarının tamamen çözüldüğünü belirterek, “Mevcut depomuzun üzerine bir yenisi daha inşa edildi. Bu sayede mahallemizdeki su sıkıntısı tamamen sona erdi. Su bağlantıları hazır hale getirildi ve sistem faaliyete geçti. Bu projeyle Özlem Başkanımız, söz verdiği gibi yine halkın yanında olduğunu gösterdi. Biz de her zaman söylediğimiz gibi, yaparsa Topuklu Efe yapar” dedi.

Güllübahçe Mahallesi’ne sondaj desteği

Güllübahçe Mahallesi Muhtarı Yusuf Çam da ASKİ ekiplerinin hızlı ve etkili müdahaleleriyle mahallelerindeki su sorunlarının çözüldüğünü ifade etti. “Su ile ilgili yaşadığımız en küçük bir problem bile ertesi gün çözüme kavuşuyor. Başta Özlem Başkanımız olmak üzere, tüm ASKİ ekiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. Mahallemizde açılan sondaj ile suyumuz ana borulara ulaştı ve su sıkıntımız kalmadı. Bu hizmetler için Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.