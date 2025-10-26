Ünlü şarkıcı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau, aylardır dedikodusu yapılan ilişkilerini doğruladı.
Geçen yaz Montreal’de bir restoranda baş başa yemek yerken görülen Perry ve Trudeau, kısa süre sonra bir yatta sarmaş dolaş görüntülenmişti. Bu kareler, çiftin aşk iddialarını güçlendirmişti.
Kameralara el ele poz verdiler
Doğum günü kutlamasında muhabirlerin sorularına gülümseyerek yanıt veren çift, el ele görüntülenerek ilişkilerini resmen ilan etti.
İddialar doğru çıktı
Çift, birlikte kameralara poz vererek ilişkilerini gizlemeden göstermiş oldu.
Perry ve Trudeau’nun birlikteliği, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.