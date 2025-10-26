Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festivalin ilk gününe 50 binden fazla Aydınlı katıldı.

Aydınfest büyük bir coşkuyla başladı

Festivalin açılışında düzenlenen “Color Party” etkinliğinin ardından sahneye Salman Tin, Ceza ve Madrigal grubu çıktı. Performanslarıyla Aydınlılara unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, festivalin enerjisini yükseltti.

Çerçioğlu vatandaşları festivale davet etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, festivale katılım çağrısında bulunarak, “5’incisini düzenlediğimiz Aydınfest artık kentimizin geleneklerinden biri haline geldi. Bu yıl da müzikle, eğlenceyle, gençlikle dolu dört gün bizi bekliyor. Tüm Aydınlıları bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festivalin ikinci gününde Zeynep Bastık, Poizi ve Dedublüman sahne alacak. Üçüncü gün Norm Ender, Emir Can İğrek ve Sena Şener Aydınlılarla buluşacak. Festival, 28 Ekim Salı günü Buray, Ati242 ve M Lisa konserleri ile sona erecek.