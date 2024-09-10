Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Aslanapa-Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu iş birliğiyle Örenköy'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında üreticiler, süt sağım hijyeni konusunda bilinçlendirildi. Toplantıya 120 çiftçi katılım gösterdi.

Toplantıda, süt sağımında hijyenin süt kalitesi ve sağlıklı üretim açısından önemi vurgulanırken, üreticilere sağlıklı ve hijyenik süt sağım yöntemleri anlatıldı. Ayrıca önümüzdeki 3 yılı kapsayan Planlı Üretim Modeli ve tarımsal desteklerin nasıl şekilleneceği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Tarım Müdürlüğü’nden Destek Devam Edecek

Yetkililer, bu tür bilgilendirme toplantılarının üreticilerin verimli ve hijyenik üretim yapmaları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, eğitimlerin peyderpey devam edeceğini ifade ettiler.