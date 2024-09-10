10 Eylül Salı günü Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Günün ilk saatlerinde, yani 12.00 ile 15.00 arasında gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 25°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı ise yüzde 62 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar ise saatte ortalama 16 km hızla esecek ve zaman zaman 48 km/saat hıza ulaşacak.

Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu

15.00 ile 18.00 saatleri arasında hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı yüzde 71'e yükselecek ve rüzgar hızı ortalama 15 km/saat olacak, maksimumda ise 38 km/saat’e çıkacak.

18.00 ile 21.00 saatleri arasında hava yine parçalı bulutlu olarak devam edecek. Sıcaklık 20°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da 20°C olacak. Nem oranı yüzde 84 ile oldukça yüksek seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı bu saatlerde ortalama 12 km/saat ve maksimumda 34 km/saat olacak.

Saatlik tahmin

Saat Beklenen Hadise Sıcaklık (°C) Hissedilen Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar Yönü Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) SALI12.00 - 15.00 25 25 62 16 48 SALI15.00 - 18.00 22 22 71 15 38 SALI18.00 - 21.00 20 20 84 12 34 SALI21.00 - 24.00 20 20 65 11 27

Gece geç saatlerde tekrar yağışlar bekleniyor

21.00 ile 24.00 saatleri arasında ise gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık 20°C olarak devam edecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı yüzde 65 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar ise ortalama 11 km/saat hızında esecek ve maksimumda 27 km/saat hıza ulaşacak.

Gün boyunca hava durumu değişkenlik göstereceğinden, dışarı çıkarken yanınıza uygun kıyafetler ve yağmurluk almanızda fayda var. Özellikle akşam saatlerinde yağışlar tekrar başlayacağı için, yağışlara karşı tedbirli olmanız tavsiye edilir.