CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir’in Menderes ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Başkan, yangın sürecinde destek olan İlkay Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ilçe belediyelerine teşekkür etti. İzmir’in yeşillendirilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı.

Aslanoğlu'nun açıklaması ise şu şekilde:

"Güzel haberler almaya devam ediyoruz.. Menderesteyiz! Yangın kontrol altına alınmış. Soğutma çalışmaları devam ediyor… Süreç boyunca gece gündüz mücadele eden İlkay Çiçek başkanımıza teşekkür ederim. İzmir’in genelinde olduğu gibi burada da desteğini biran olsun esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay ve ilçe belediyelerimizin tamamına tekrar teşekkür ederim. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Güzel haberler almaya devam ediyoruz ve hiç merak etmeyin İzmir’in dağlarını el birliğiyle tekrar yeşillendireceğiz. İzmir bizim canımız.."

Güzel haberler almaya devam ediyoruz..



Menderesteyiz! Yangın kontrol altına alınmış. Soğutma çalışmaları devam ediyor… Süreç boyunca gece gündüz mücadele eden İlkay Çiçek başkanımıza teşekkür ederim.



İzmir’in genelinde olduğu gibi burada da desteğini biran olsun esirgemeyen… pic.twitter.com/AIbC9eTtjf — Şenol Aslanoğlu (@aslanogluchp) August 18, 2024