Fenerbahçe Medicana’nın milli oyuncusu Aslı Kalaç, YouTube’da Pena’nın 'Buyrun Benim' programına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalaç, Filenin Sultanları’ndaki takım ruhundan, Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı Tijana Boskovic ile karşılaşmalarına ve Eda Erdem Dündar ile olan ilişkisine dair merak edilen konulara yanıt verdi.

Filenin Sultanları'ndaki Atmosfer Hakkında

Kalaç, milli takımda "soğuk rüzgarlar estiği" iddialarına şu yanıtı verdi: "Dışarıda çok büyük bir kaos döndü ama bizim ortamımız şahane. Herkes birbirine çok sevgiyle ve saygıyla yaklaşıyor. Hem saha içinde hem saha dışında mükemmel bir arkadaşlığımız var."

Tijana Boskovic Hakkında

Kalaç, sık sık Boskovic’i blokladığı yorumları hakkında şunları söyledi: "Sosyal medyada bloklarımın editleri yapılıyor ama benim Boskovic'e karşı bir blok makinesi olduğum düşünülüyor. Gerçek şu ki, tek hedefim kupayı kazanmak."

Eda Erdem Dündar ile ilişkisi

Eda Erdem hakkında gelen soruya ise Aslı Kalaç, “Eda Abla benim için bir idol. Ondan öğrenilecek çok şey var. Hem kaptanlığı hem de liderliği açısından ondan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum” dedi. Kalaç, Erdem’le aynı takımda olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Aslı Kalaç, Fenerbahçe'de 2 yıl daha forma giyecek ve Sarı Melekler için mücadeleye devam edecek. 1995 doğumlu olan başarılı voleybolcu, kariyerinde Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt, Galatasaray ve Türk Hava Yolları gibi takımlarda da forma giydi.