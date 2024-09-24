Diyarbakır’da, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yıkılan Hisami Apartmanı ile ilgili davada, 100 kişinin ölümü ve 32 kişinin yaralanmasından sorumlu tutulan 4 sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Müştekilerin ifadeleri

Duruşma sırasında, enkaz altında kalan yakınlarını kaybeden müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını talep ederek mahkemeye başvurdular. Müştekiler, yaşadıkları acıyı dile getirerek, sanıklardan adalet beklediklerini vurguladılar.

Savcının mütalaası

Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını sundu. Savcı, binanın yapımında eksiklikler bulunduğunu ve bu durumun felakete yol açtığını ifade etti.

Sanıkların savunmaları

Sanık Korkut, daha önceki ifadelerini tekrar ederek suçsuz olduğunu iddia etti ve tahliye talep etti. Müteahhit Meşe, binayı eksiksiz bir şekilde inşa ettiğini, sonradan yapılan müdahalenin yapının zarar görmesine neden olduğunu belirtti. Sağlık sorunlarından dolayı cezaevinde zorlandığını söyleyerek tahliye istedi.

Arsa sahibi Nurettin Özcan, inşaat sürecinde herhangi bir müdahalede bulunmadığını savunarak beraatini talep etti. Diğer arsa sahibi Ahmet Özcan ise, binaya zarar verecek bir şey yapmadığını ifade ederek tahliye ve beraat istedi.

Mahkeme kararı

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca, Korkut, Meşe ve Nurettin Özcan’ın tutukluluk hallerinin devamına; sağlık sorunları nedeniyle Mehmet Meşe’nin tahliyesine hükmedildi.