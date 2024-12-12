Yalan dizisinin başarılı oyuncusu Aslıhan Güner, katıldığı bir programda babasıyla ilgili yaşadığı duygusal anları paylaştı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Güner, Empati isimli programa konuk olarak, hem profesyonel hayatı hem de özel yaşamıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"Bitkilerimi Özleyip Ağladığımı Biliyorum"

İstanbul dışındaki dizi setlerinde yaşadığı duygusal zorlukları anlatan Aslıhan Güner, "Şehir dışı olmasının verdiği bedensel ve ruhsal yorgunluk oluyor. Kendine hasret kalıyorsun şehir dışında. Bitkilerimi özleyip ağladığımı biliyorum" şeklinde konuştu. Oyunculuğun zorluğuna da değinen Güner, "Oyunculuk, doğum gibi bir şey. O sancıyı, acıyı yaşıyorsun. Bittikten sonra onu bir daha bir daha istiyorsun. Hem acısı yüksek, zorluğu olan bir iş. Zaman gelip yaptığın işi görünce, meydana çıkıp savaşmaya devam ediyorsun" diyerek mesleğine olan sevgisini dile getirdi.

"Babam Evlenmediğimi Gördü"

Güner, babasının ölümünden önceki anılarını paylaşarak, "En büyük dileğim babamın evlendiğimi görmesiydi. Eşimle niyetimiz de çok ciddiydi. Lenfoma kanseriyle savaşan babam, 2 kez o hastalığı yenecek kadar güçlüydü. Ancak 3. kez nüksetti ve hayallerimi gerçekleştiremeden hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Evlendiği günde babasının yanlarında olmasını çok istediğini belirten Güner, duygusal anlar yaşadı. "Hayallerimi gerçekleştirdim, babam evlendiğimi gördü" dedi.

Cenaze Törenlerine Tepki Gösterdi

Cenaze törenlerine dair duygularını da paylaşan Aslıhan Güner, "Hiçbir zaman cenaze törenlerini sevmedim. İnsanların acısı varken yemek beklemeleri, alışveriş muhabbetleri yapmaları... Beni çok yıpratıyor. Ateş düştüğü yeri yakar, en güzel destek şekli o kişinin elini tutup sessiz kalmaktır" dedi. Ayrıca, telefon mesajları ve duyarsızlık konusunda da yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

Aslıhan Güner’in babasıyla olan duygusal bağını anlattığı bu program, izleyicilere hem oyunculuğun hem de hayatın zorlayıcı yönleri hakkında derin bir bakış sundu.