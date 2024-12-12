Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir araştırma, antibiyotiklere dirençli C. Difficile bakterisinin tanısında PCR testi ile daha hızlı sonuç almayı hedefliyor.

TÜBİTAK destekli proje ile yeni bir tanı yöntemi geliştirilecek

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülhadiye Avcu’nun yürütücülüğündeki proje, TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Proje, hematolojik malignite nedeniyle tedavi gören çocuk hastalarda, Clostridium Difficile (C. Difficile) enfeksiyonunun risk faktörlerini prospektif izlem ile değerlendirerek, antibiyotik direnci gösteren bu bakterinin PCR testiyle hızlı tanısının yapılmasını amaçlıyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeye dair açıklamasında, araştırma üniversitesinin önemli projelere imza attığını vurgulayarak, Doç. Dr. Avcu’yu tebrik etti. Prof. Budak, C. Difficile bakterisinin sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlarda önemli bir sorun oluşturduğunu ve bu projeyle tanı sürecinin kısaltılacağına dikkat çekti.

C. Difficile enfeksiyonunda yeni bir tanı yöntemi

Doç. Dr. Gülhadiye Avcu, C. Difficile enfeksiyonlarının özellikle kanser tedavisi gören çocuklarda önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, geleneksel kültür yöntemleri ile bu enfeksiyonların tespit edilmesinin zor olduğuna dikkat çekti. PCR testi ile birkaç saat içinde doğru tanı konulmasının, tedavi süreçlerini hızlandıracağı ve hedefe yönelik antibiyotik kullanımını mümkün kılacağı ifade edildi.