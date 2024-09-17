'Kuruluş Osman'da Burçin Hatun ve 'Alparslan Büyük Selçuklu'da Luiza karakterleriyle tanınan Karalar, son olarak VOGUE Pakistan’ın kapağında yer alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

"Çocukluğumdan Beri Biliyordum"

Pakistan’da geniş bir hayran kitlesi bulunan Karalar, dergiye verdiği röportajda oyunculuğa olan tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirtti. “Çocukluğumdan beri film izleyip kitap okuyarak analiz yapmayı severdim. İlkokuldan itibaren drama kulübünde yer aldım. Şimdi hobim işim ve hayatım oldu,” diyerek sanat tutkusunun nasıl başladığını anlattı.

Sanat ve Sporla Dolu Bir Çocukluk

Karalar, sanat ve spor dolu bir çocukluk geçirdiğini vurguladı. Ailesinin desteğiyle bale, buz pateni, dans, piyano ve yağlı boya gibi birçok alanda eğitim aldığını söyleyen oyuncu, aynı zamanda lisanslı olarak voleybol ve basketbol da oynadığını belirtti. “Ailem, hayatı dolu dolu yaşamayı öğretti,” diyen Karalar, bu çok yönlülüğün kariyerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Oyunculuk Olmasaydı Atletizm Gelirdi

Oyunculuğun yanı sıra atletizme olan ilgisi de dikkat çeken Karalar, eğer oyuncu olmasaydı atlet olmayı seçebileceğini söyledi. “Hızlı koşuyorum ve Ankara’da yaşarken altyapıda koşu hazırlıklarına katıldım,” diyerek sporcu kimliğini vurguladı.

Bollywood’a Adım Atmaya Hazırlanıyor

Aslıhan Karalar, sene sonunda bir Bollywood filmi için Hindistan’a gideceğini de açıkladı. Yoğun geçen çekim takvimine rağmen, uluslararası projelerde yer almaktan heyecan duyduğunu belirtti.