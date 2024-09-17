Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bülent Dağ ile birlikte, Gazi Arif Kılcar ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Ertaş, muharip gazilerin toplumdaki önemini vurguladı. Ayrıca, Şehit Süleyman Yasir Ağır’ın annesi Elif Ağır ve babası Ramazan Ağır’ı da unutmadı.

Ziyaretlerde duygularını paylaşan Kaymakam Ertaş, "Gaziler Günü, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı bizlere armağan eden kahramanlarımızı anmak için önemli bir fırsattır. Gazilerimiz, vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesidir. Onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkmak, her birimizin görevidir. Bugün onlara teşekkürlerimizi sunmak; yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız" şeklinde konuştu.

Kaymakam Ertaş, şehit ailelerinin her zaman devletin yanında olduğunu da vurguladı: "Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği aileler, bizim için baş tacıdır. Onların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz."