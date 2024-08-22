ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response), belirli sesler, görseller veya deneyimlerle tetiklenen bir rahatlama ve huzur hissini ifade eder. ASMR, genellikle hafif karıncalanma, tüylerin diken diken olması veya derin bir gevşeme hissi olarak tanımlanır. Bu fenomen, genellikle sessiz bir ortamda dinlenen düşük sesler, fısıldama, yavaş hareketler ve diğer rahatlatıcı unsurlarla ortaya çıkar. ASMR deneyimi kişiden kişiye değişebilir ve bu yüzden herkesin tetikleyicileri farklı olabilir.

İşte ASMR'ın doğuş hikayesi!

ASMR terimi, 2010 yılında Jennifer Allen tarafından ortaya atılmıştır. Öncesinde, bu tür bir deneyim çeşitli isimlerle anılmış veya kişisel bir fenomen olarak kalmıştı. Allen, "Autonomous Sensory Meridian Response" terimini, bu deneyimi daha geniş bir kitleye tanıtmak ve anlamak amacıyla oluşturdu.

ASMR’ın yaygınlaşması, internetin ve sosyal medyanın etkisiyle hızlandı. Özellikle YouTube ve diğer video platformlarında ASMR içeriklerinin paylaşılması, bu fenomenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. İçerik üreticileri, çeşitli ASMR tekniklerini denemeye ve izleyicilere farklı deneyimler sunmaya başladılar. Bu durum, ASMR’ın hem bilimsel hem de toplumsal olarak daha fazla ilgi görmesine yol açtı.

Türk ASMR'cılar kimler?

Türkiye’de ASMR popülaritesi giderek artıyor ve birçok içerik üreticisi bu alanda kendine yer buluyor.

Türkçe ASMR dünyasında öne çıkan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan YouTube kanalları, huzurlu bir uyku ve rahatlama arayanlar için çeşitli içerikler sunuyor.

İşte en popüler Türkçe ASMR kanalları:

1. Selen ASMR

359 bin aboneye sahip.

Yemek temalı videolar, roleplay ve çeşitli ASMR içerikleri üretiyor.

Yiyeceklerin hazırlanmasına büyük özen gösteriyor.

2. Mehtap Ziyagil ASMR

Türkiye'de ASMR videoları çekmeye başlayan ilk YouTuber'lardan biri, 418 bin abonesi var.

Huzur verici ve rahatlatıcı seslerle dolu videolar çekiyor.

Sadık bir izleyici kitlesi bulunuyor.

3. ASMR Secrets

Roleplay konusunda usta denilebilir, 148 bin aboneye sahip.

Yüksek ses kalitesi ve detaylı ekipman kullanımıyla huzurlu bir deneyim sunuyor.

Videoların arka planında büyük bir emek var.

4. Enomen ASMR

ASMR videoları, mukbang ve vloglar çekiyor, 50,1 bin abonesi var.

Türkiye'deki erkek ASMR YouTube kanallarından biri

5. Serappu ASMR

Uyku telkini, roleplay, fısıltı ve sohbet videoları çekiyor, 57 bin aboneye sahip.

Rahatlatıcı fısıltılar ve sesler konusunda takipçileri ilgi duyuyor.

6. Pamuk ASMR

Türkçe ASMR dünyasının eski ve sevilen kanallarından biri, 38,9 bin aboneli.

Çeşitli ASMR içerikleri, özellikle 'Pamuk kuaför' roleplay serisine ilgi gösteriliyor.

7. Mahir ASMR

Rahatlatıcı sesler, mukbang ve motivasyon videoları var, 40,1 bin aboneli.

Başarılı erkek ASMR sanatçılarından biri.

8. Pekka ASMR

Roleplay ve sakızlı sohbet ASMR videoları popüler, 36,9 bin aboneye sahip.

Aniden yükselen iddialı kanallardan biri oldu.

9. ASMR Günlükleri

Rahatlatıcı ve huzurlu uyku için çeşitli ASMR içerikleri sunuyor, 26,9 bin abonesi var.

10. Dilşad ASMR

Huzur verici ve rahatlatıcı sesiyle dikkat çekiyor. 53,3 bin aboneye sahip.

Yükselişe geçen bir ASMR kanalı.

11. Selin Yardimci

ASMR dahil çeşitli videolar çekiyor ve 203 bin abonesi bulunuyor.

Youtube Türkiye camiasının sevilen isimlerinden biri.

ASMR sevenlere ne denir?

ASMR sevenlere genellikle "ASMR tutkunları" veya "ASMR izleyicileri" denir. Ayrıca, daha yaygın olarak kullanılan bir terim "ASMR'ist" veya "ASMR'cı" olabilir. Bu kişiler, ASMR içeriklerini dinleyerek veya izleyerek rahatlamayı, stresi azaltmayı ve uyku sorunlarına çözüm bulmayı amaçlarlar. ASMR deneyimini benimseyen ve bu tür içerikleri düzenli olarak tüketen kişiler, ASMR topluluğunun bir parçası olarak kabul edilir.

ASMR videoları zihinsel ve duygusal sağlığı destekliyor

Uzman Psikolog Hilal Savaş, ASMR (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) videolarının zihinsel ve duygusal sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve tırnak makası sesi veya fırçalama sesi gibi çeşitli seslerle insanları rahatlatmayı amaçlayan ASMR videolarının bireylerin odaklanma yeteneğini artırma potansiyeline de sahip olduğunu belirten Savaş, "ASMR, yalnızca keyif veren bir eğilim değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığı olumlu yönde etkileyen bir fenomen. ASMR'nin rahatlatıcı etkileri, bireylerin stres seviyelerini düşürerek daha sakin ve huzurlu bir zihin durumuna geçmelerine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, bu videoların dikkati artırma ve odaklanma yeteneğini geliştirme gibi faydaları da göz ardı edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.