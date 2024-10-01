Unai Emery ile geçen sezon ligi 4. bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi arenasına 3-0’lık Young Boys galibiyetiyle başlamıştı. Premier Lig’de de iyi gişitanı sürdüren İngiliz ekibi 6 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan topladı. Emery’nin öğrencileri ligde sadece Arsenal’e kaybettiler. Son oynadığı Ipswich Town maçında da 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmayı başardı. Deplasman ekibi Bayern Münih ise sezon başı getirdiği yeni teknik direktör Vincent Kompany ile namağlup yoluna devam ediyor. Bundesliga’da lider konumda bulunan Alman panzeri çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanla zirvede. Bavyera ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Dinamo Zagreb’i 9-2 geçerek tarihi bir başlangıç yapmıştı.

Aston Villa – Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta heyacanında Aston Villa, Alman devi Bayern Münih ile kendi sahasında karşı karşıya geliyor. 2 Ekim Çarşamba günü Villa Park’da oynanacak mücadele saat 22.00’da başlayacak ve tabii spor 2 platformunda canlı yayınlanacak.