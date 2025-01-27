Aston Villa, Premier Lig’de 8. sırada yer alırken, Celtic Premiership’te liderliğini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında her iki takım için kritik bir karşılaşma.

Takımların lig performansı

İngiltere’nin Premier Lig ekibi Aston Villa, son dönemde 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak ligde 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Öte yandan, İskoçya Premiership’te mücadele eden Celtic, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 60 puanla zirvede yer alıyor. Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik karşılaşmaya moralli bir şekilde çıkacak.

Aston Villa-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Stadyum: Villa Park

Villa Park Hakem: C. Turpin