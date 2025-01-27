Aston Villa, Premier Lig’de 8. sırada yer alırken, Celtic Premiership’te liderliğini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında her iki takım için kritik bir karşılaşma.

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Takımların lig performansı   

İngiltere’nin Premier Lig ekibi Aston Villa, son dönemde 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak ligde 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Öte yandan, İskoçya Premiership’te mücadele eden Celtic, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 60  puanla zirvede yer alıyor. Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik karşılaşmaya moralli bir şekilde çıkacak.

Aston Villa-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 

  • Tarih: 29 Ocak 2025
  • Saat: 23:00
  • Stadyum: Villa Park
  • Hakem: C. Turpin
Kaynak: HABER MERKEZİ