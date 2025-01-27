İzmir'de 28 Ocak Salı günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288265
ALİAĞA / İZMİR
Kültür ( 723. Sk. Sakin Sk. Tuna Cd. ÇAMLIK 718 711. Sk. 704. Sk. 701. Sk. 698. Sk. 713. Sk. 719. Sk. 720. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:30
Kesinti ID : 3288355
ALİAĞA / İZMİR
Samurlu
Bozköy
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288935
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa ( Sanayi Bölgesi Cd. 2200. Sk. 2200/1. Sk. 2203. Sk. 2204/1 2204. Sk. 2202 Mustafa Kemal Atatürk Cd. 2201 )
Fatih ( 2452. Sk. )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3288876
BAYRAKLI / İZMİR
Manavkuyu ( 275/8. Sk. Dinlenme Ve Park Alanı İçi Yolu 251/4. Sk. 275/10. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3288907
BAYRAKLI / İZMİR
Osmangazi ( 598. Sk. Yavuz Cd. )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288912
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli ( Kemaller Sk. Kocapınar Sk. Kozluca Cd. Kumlukaya Sk. Kurtuluş Sk. Köy İçi Yol Menekşe Sk. Mescid Cd. Mezarlık Cd. Nar Sk. Okul Sk. Pamuk Sk. Rahmi Bey Sk. Sağlık Sk. Selvi Sk. Serçe Sk. Tarla Yolu Yeni Sk. Yunus Emre Sk. Yılmaz Sk. Çakıl Sk. Çakırlar Sk. Çalışkan Sk. Çiçek Sk. İmam Ali Sk. Cami Çk. Sk. Cumhuriyet Cd. Dallık Cd. Doğan Sk. Gani Sk. Göçbeyli Yolu Gül Sk. Hüseyin Acar Cd. Hüseyin Demir Cd. Karacan Sk. Kartal Sk. Kazım Dirik Cd. Tahir Sk. 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. Aslanlar Sk. Atılım Sk. Aydınlar Sk. Aşçılar Sk. Badem Sk. Bergama Cd. Biçer Sk. Bölcek Cd. Cambazlar Sk. )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:30 - 3:00
Kesinti ID : 3288796
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 372. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3288873
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 153. Sk. )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3288513
BUCA / İZMİR
Ufuk ( 928. Sk. 921. Sk. 1023. Sk. 1019. Sk. Seyfi Demirsoy Cd. Mehmetçik Cd. 1009. Sk. 1014. Sk. 1011. Sk. )
Yaylacık ( Gazi Osman Paşa Cd. Gazi Osman Paşa )
Şirinkapı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3288962
ÇEŞME / İZMİR
Altınkum ( 133 201. Sk. 200. Sk. İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Akay Sitesi 204. Sk. 202. Sk. )
Çiftlik ( 94/1. Sk. 94. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 80. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 74. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 36. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 123. Sk. 92 76/1 87 136/1 135/1 sk Karanfil 76 76 sk 76. Sk. )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288963
ÇEŞME / İZMİR
İsmet İnönü ( 2162. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2126. Sk. 2095. Sk. )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288272
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( Şebboy Çuhask. Zerrın Zerrin Sedir PİYAN Çuha Sk. Erguvan Sk. ADAÇAYI ORTANCA REYHAN SÜMBÜL )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3288985
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası ( 1012. Sk. 1018 1050 1001/2 KAZANCILI KÜME EVLER 1002/1 KİLLİK MEVKİİ KÜME EVLER BAHÇECİK MEVKİİ KÜME EVLER ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER KAZANCILI KÜME EVLERİ 1010/1 1040 Kazancılı Mevkii Küme Evler 1018. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. Zeytindede Yolu Kümesi Sk. YENİ FOÇA Killik M. Yolu Kümesi Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1019. Sk. 1002. Sk. 1003 1004. Sk. 1005. Sk. 1006 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1010/1. Sk. 1010/2 1011. Sk. 1011/1. Sk. KAZANCILI MEVKİİ KÜME EVLER ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER 1008/1 1010 /1 1020 1054 1001. Sk. 1001/1 1001/2. Sk. )
Mustafa Kemal Atatürk ( SADULLAH SEVER )
Koca Mehmetler ( Şehit Er Veli Yılmaz Sk. Şaht. Er Veli Yılmaz Sk. 20/4. Sk. isimsiz sokak 492 494 40/5 Küme Evler 40/5 )
Fevzi Çakmak ( Sadullah Sever )
Hacıveli ( 20. Sk. )
Kazım Dirik
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:30 - 16:30
Kesinti ID : 3288986
FOÇA / İZMİR
Hacıveli ( 434 415 430. Sk. 415. Sk. 20/4. Sk. 20. Sk. )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288795
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( 1054. Sk. 1053. Sk. Büyük Menderes Cd. Plevne Cd. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1068. Sk. 1067. Sk. 1058. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. )
Atatürk ( İstiklal Cd. BÜYÜK MENDERES Büyük Menderes 1052. Sk. 1051. Sk. 1050. Sk. 1048/2. Sk. 1048/1. Sk. 1048. Sk. 1044/2. Sk. 1044/1. Sk. 1044. Sk. 1039/3. Sk. 1039. Sk. )
Menderes
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288872
KARABURUN / İZMİR
Saip ( 3247 3267 3268 3257 3261 3252 3251 HERCAİ 3249 SÖĞÜT 1 3273. sk. 3221 3265 3264 3256 GARDENYA 3242 FULYA 3226 3225 3228 ESKİ OKUL 3220 KARDELEN 3263 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3200 3185 3250 3254 )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288901
KİRAZ / İZMİR
Olgunlar ( OLGUNLAR GEDİK CERİTLER Ceritler AVGAN HACILAR Zeybekler Avgan Sk. YUKARI KONAK Gedik Olgunlar )
Yenişehir
Yeniköy ( YENİKÖY Yenıkoy Koyu İç Yolu Yeniköy Mahallesi İç Yol Yeniköy Yeni Köy Mahallesi İç Yol Avunduruk Mahallesi İç Yol Avunduruk Koyu İç Yolu KIRLIOVA ULUÇAY GÖLCÜK ÇINARLI OVA )
Umurlu ( ÇAL DAĞI KAHVEÖNÜ Çal Dağı UMURLU Melek Alanı Kahveönü Franşa Bağalanı BAĞALANI FRANŞA HASAN HÜSEYİN Umurlu umurlu MELEK ALANI MELEKALANI )
Umurcalı ( Umurcalı Köyü İç Yol Umurcalı Koyu İç Yolu Umuralı Köyü İç Yol KOCAOVA HANYIKIĞI UMURCALI )
Tumbullar ( Kaledibi Dutlarderesi TUMBULLAR DUTLARDERESİ AYLARBELENİ Tumbullar )
Tekbıçaklar ( AKTAŞ Tekbıçaklar Köyü İç Yol Derebaşı TEKBIÇAKLAR DEREBAŞI DERE )
Ahmetler ( Birlik Sk. Ahmetler GÖLDÜ )
Avunduruk ( AVUNDURUK )
İğdeli ( KERVAN AZMANLAR KOCAİBRAHİMLER Molla Kırmustafalar Azmanlar DAMLAR MOLLA OSMANLAR ACİZLER )
Örencik ( AVCILAR ÖRENCİK ZEYBEKLER Avcılar Sk. KARAİSMELLER KARAİSMAİLLER Avcılar İMAMLAR )
Taşlıyatak ( CEBECİLER Mollalar Demirayaklar DEMİRAYAKLAR MOLLALAR TAŞLIYATAK )
Solaklar ( SOLAKLAR Sarıimamlar RECEPLER KARAYAVRULAR HATIPLAR HATİPLER KOÇKIRAN ÇAVUŞLAR SARIİMAMLAR KEZBAN )
Sırımlı ( CINGILLAR Sırımlı Hacılar Göçmen Cıngıllar DEĞİRMEN DERESİ MAKUFLAR DÜMBÜLDEK GÖÇMEN HATPLER )
Sarıkaya
Mersinlidere ( DAVULCULAR GARİPLER MERSİNLİDERE Mersindere Kocakuyu KOCAKUYU KÖRKUYU Mersinlidere )
Mavidere ( Kozağaç yeni sokak MAVİDERE YENİ Yeni Mavidere KOZAĞAÇ )
Karabulu ( İmamlar Çakıcılar Karabulu Köyü İç Yol YEDİEVLER Irmak Armutlu Sk. ÇAKICILAR )
Kaleköy ( Uzunova Kaleköy Karahayıt UZUNOVA AKINCILAR KÖSEOĞLU SUYU KALEKÖY )
Haliller ( Kırhüseyinler ÇAKICI Davulcular Çakıcı Karaburc Koyu İç Yolu Haliller YEŞİLOVA HALİLLER AKKEÇİLİ KIRHÜSEYİNLER )
Doğancılar ( OYUKKIRAN OYUK KIRAN )
Çayağzı ( ÇELEBİLER KARAHAYIT ÇALITARLA )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3288805
KONAK / İZMİR
Ferahlı ( 3512. Sk. 3511. Sk. 3509. Sk. 3508. Sk. 3505. Sk. 3434. Sk. 3522. Sk. 3521. Sk. 3520. Sk. 3519. Sk. 3518. Sk. 3516. Sk. 3515. Sk. 3513. Sk. 3523. Sk. 3524. Sk. 3525. Sk. 3526. Sk. )
İsmet Paşa ( 3546. Sk. Gürçeşme Gürçeşme Cd. 3527. Sk. 3528. Sk. 3529. Sk. 3530. Sk. 3539. Sk. 3542. Sk. 3543. Sk. 3544. Sk. 3545. Sk. )
Küçükada
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288909
KONAK / İZMİR
Etiler ( 1264. Sk. 1265. Sk. Bozkurt Mürselpaşa Blv. )
Oğuzlar ( 1258. Sk. Bozkurt Cd. )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288804
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
Balabanlı
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288806
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3288807
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan ( HACI HASAN )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288809
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:30
Kesinti ID : 3288902
TİRE / İZMİR
Peşrefli ( ova yolu Peşrefli Yolu Peşrefli Köyü İç Yolu Çayırlı irim Mevkii )
Kahrat
Gökçen
Kireli
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288924
TİRE / İZMİR
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )
Dere
Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )
Boynuyoğun ( koreli sokak Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )
Büyükkemerdere
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288887
URLA / İZMİR
M. Fevzi Çakmak ( 4103. Sk. 4101. Sk. 4099. Sk. 4096. Sk. 4095 4093. Sk. MUSTAFA KEMAL 4092. Sk. 4090. Sk. 4088 4086. Sk. 4085. Sk. 4083. Sk. 4081 4189 4187 4097 4094 4113 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4115. Sk. 4111. Sk. 4107. Sk. 4105/2. Sk. 4105 )
Planlandı
28Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3288890
URLA / İZMİR
M. Fevzi Çakmak ( 4065 4067/1 4073 4067 4077 4078 4079. Sk. 4080 Sk. 4080. Sk. 4081 4082 4083. Sk. 4099. Sk. 4105/2. Sk. MUSTAFA KEMAL 4082/1 )
Kalabak ( 3066 3053 3051 3072 3074 3043. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3049. Sk. 3060. Sk. 3064. Sk. 3068. Sk. 3076 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mustafa Kemal Blv. Pakize Hanım Cd. 3070 )