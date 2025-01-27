İzmir'de 28 Ocak Salı günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288265

ALİAĞA / İZMİR

Kültür ( 723. Sk. Sakin Sk. Tuna Cd. ÇAMLIK 718 711. Sk. 704. Sk. 701. Sk. 698. Sk. 713. Sk. 719. Sk. 720. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 16:30

Kesinti ID : 3288355

ALİAĞA / İZMİR

Samurlu

Bozköy

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3288935

ALİAĞA / İZMİR

B. Hayrettin Paşa ( Sanayi Bölgesi Cd. 2200. Sk. 2200/1. Sk. 2203. Sk. 2204/1 2204. Sk. 2202 Mustafa Kemal Atatürk Cd. 2201 )

Fatih ( 2452. Sk. )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3288876

BAYRAKLI / İZMİR

Manavkuyu ( 275/8. Sk. Dinlenme Ve Park Alanı İçi Yolu 251/4. Sk. 275/10. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3288907

BAYRAKLI / İZMİR

Osmangazi ( 598. Sk. Yavuz Cd. )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288912

BERGAMA / İZMİR

Göçbeyli ( Kemaller Sk. Kocapınar Sk. Kozluca Cd. Kumlukaya Sk. Kurtuluş Sk. Köy İçi Yol Menekşe Sk. Mescid Cd. Mezarlık Cd. Nar Sk. Okul Sk. Pamuk Sk. Rahmi Bey Sk. Sağlık Sk. Selvi Sk. Serçe Sk. Tarla Yolu Yeni Sk. Yunus Emre Sk. Yılmaz Sk. Çakıl Sk. Çakırlar Sk. Çalışkan Sk. Çiçek Sk. İmam Ali Sk. Cami Çk. Sk. Cumhuriyet Cd. Dallık Cd. Doğan Sk. Gani Sk. Göçbeyli Yolu Gül Sk. Hüseyin Acar Cd. Hüseyin Demir Cd. Karacan Sk. Kartal Sk. Kazım Dirik Cd. Tahir Sk. 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. Aslanlar Sk. Atılım Sk. Aydınlar Sk. Aşçılar Sk. Badem Sk. Bergama Cd. Biçer Sk. Bölcek Cd. Cambazlar Sk. )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

1:30 - 3:00

Urla Belediyesi ve AKUT’tan afetlere karşı güçlü iş birliği Urla Belediyesi ve AKUT’tan afetlere karşı güçlü iş birliği

Kesinti ID : 3288796

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 372. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3288873

BORNOVA / İZMİR

Kazımdirik ( 153. Sk. )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Kesinti ID : 3288513

BUCA / İZMİR

Ufuk ( 928. Sk. 921. Sk. 1023. Sk. 1019. Sk. Seyfi Demirsoy Cd. Mehmetçik Cd. 1009. Sk. 1014. Sk. 1011. Sk. )

Yaylacık ( Gazi Osman Paşa Cd. Gazi Osman Paşa )

Şirinkapı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3288962

ÇEŞME / İZMİR

Altınkum ( 133 201. Sk. 200. Sk. İc Yol Site İci Yol Bizbize Sitesi Akay Sitesi 204. Sk. 202. Sk. )

Çiftlik ( 94/1. Sk. 94. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 88. Sk. 86. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83. Sk. 80. Sk. 79/1. Sk. 79. Sk. 74. Sk. 43. Sk. 42. Sk. 36. Sk. 141. Sk. 140. Sk. 139. Sk. 138. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 135. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 132. Sk. 131. Sk. 129. Sk. 128. Sk. 127. Sk. 123. Sk. 92 76/1 87 136/1 135/1 sk Karanfil 76 76 sk 76. Sk. )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3288963

ÇEŞME / İZMİR

İsmet İnönü ( 2162. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2126. Sk. 2095. Sk. )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288272

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası ( Şebboy Çuhask. Zerrın Zerrin Sedir PİYAN Çuha Sk. Erguvan Sk. ADAÇAYI ORTANCA REYHAN SÜMBÜL )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 12:00

Kesinti ID : 3288985

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası ( 1012. Sk. 1018 1050 1001/2 KAZANCILI KÜME EVLER 1002/1 KİLLİK MEVKİİ KÜME EVLER BAHÇECİK MEVKİİ KÜME EVLER ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER KAZANCILI KÜME EVLERİ 1010/1 1040 Kazancılı Mevkii Küme Evler 1018. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. Zeytindede Yolu Kümesi Sk. YENİ FOÇA Killik M. Yolu Kümesi Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1019. Sk. 1002. Sk. 1003 1004. Sk. 1005. Sk. 1006 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1010/1. Sk. 1010/2 1011. Sk. 1011/1. Sk. KAZANCILI MEVKİİ KÜME EVLER ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER 1008/1 1010 /1 1020 1054 1001. Sk. 1001/1 1001/2. Sk. )

Mustafa Kemal Atatürk ( SADULLAH SEVER )

Koca Mehmetler ( Şehit Er Veli Yılmaz Sk. Şaht. Er Veli Yılmaz Sk. 20/4. Sk. isimsiz sokak 492 494 40/5 Küme Evler 40/5 )

Fevzi Çakmak ( Sadullah Sever )

Hacıveli ( 20. Sk. )

Kazım Dirik

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:30 - 16:30

Kesinti ID : 3288986

FOÇA / İZMİR

Hacıveli ( 434 415 430. Sk. 415. Sk. 20/4. Sk. 20. Sk. )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3288795

GAZİEMİR / İZMİR

Hürriyet ( 1054. Sk. 1053. Sk. Büyük Menderes Cd. Plevne Cd. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1069. Sk. 1068. Sk. 1067. Sk. 1058. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. )

Atatürk ( İstiklal Cd. BÜYÜK MENDERES Büyük Menderes 1052. Sk. 1051. Sk. 1050. Sk. 1048/2. Sk. 1048/1. Sk. 1048. Sk. 1044/2. Sk. 1044/1. Sk. 1044. Sk. 1039/3. Sk. 1039. Sk. )

Menderes

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3288872

KARABURUN / İZMİR

Saip ( 3247 3267 3268 3257 3261 3252 3251 HERCAİ 3249 SÖĞÜT 1 3273. sk. 3221 3265 3264 3256 GARDENYA 3242 FULYA 3226 3225 3228 ESKİ OKUL 3220 KARDELEN 3263 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3200 3185 3250 3254 )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 17:00

Kesinti ID : 3288901

KİRAZ / İZMİR

Olgunlar ( OLGUNLAR GEDİK CERİTLER Ceritler AVGAN HACILAR Zeybekler Avgan Sk. YUKARI KONAK Gedik Olgunlar )

Yenişehir

Yeniköy ( YENİKÖY Yenıkoy Koyu İç Yolu Yeniköy Mahallesi İç Yol Yeniköy Yeni Köy Mahallesi İç Yol Avunduruk Mahallesi İç Yol Avunduruk Koyu İç Yolu KIRLIOVA ULUÇAY GÖLCÜK ÇINARLI OVA )

Umurlu ( ÇAL DAĞI KAHVEÖNÜ Çal Dağı UMURLU Melek Alanı Kahveönü Franşa Bağalanı BAĞALANI FRANŞA HASAN HÜSEYİN Umurlu umurlu MELEK ALANI MELEKALANI )

Umurcalı ( Umurcalı Köyü İç Yol Umurcalı Koyu İç Yolu Umuralı Köyü İç Yol KOCAOVA HANYIKIĞI UMURCALI )

Tumbullar ( Kaledibi Dutlarderesi TUMBULLAR DUTLARDERESİ AYLARBELENİ Tumbullar )

Tekbıçaklar ( AKTAŞ Tekbıçaklar Köyü İç Yol Derebaşı TEKBIÇAKLAR DEREBAŞI DERE )

Ahmetler ( Birlik Sk. Ahmetler GÖLDÜ )

Avunduruk ( AVUNDURUK )

İğdeli ( KERVAN AZMANLAR KOCAİBRAHİMLER Molla Kırmustafalar Azmanlar DAMLAR MOLLA OSMANLAR ACİZLER )

Örencik ( AVCILAR ÖRENCİK ZEYBEKLER Avcılar Sk. KARAİSMELLER KARAİSMAİLLER Avcılar İMAMLAR )

Taşlıyatak ( CEBECİLER Mollalar Demirayaklar DEMİRAYAKLAR MOLLALAR TAŞLIYATAK )

Solaklar ( SOLAKLAR Sarıimamlar RECEPLER KARAYAVRULAR HATIPLAR HATİPLER KOÇKIRAN ÇAVUŞLAR SARIİMAMLAR KEZBAN )

Sırımlı ( CINGILLAR Sırımlı Hacılar Göçmen Cıngıllar DEĞİRMEN DERESİ MAKUFLAR DÜMBÜLDEK GÖÇMEN HATPLER )

Sarıkaya

Mersinlidere ( DAVULCULAR GARİPLER MERSİNLİDERE Mersindere Kocakuyu KOCAKUYU KÖRKUYU Mersinlidere )

Mavidere ( Kozağaç yeni sokak MAVİDERE YENİ Yeni Mavidere KOZAĞAÇ )

Karabulu ( İmamlar Çakıcılar Karabulu Köyü İç Yol YEDİEVLER Irmak Armutlu Sk. ÇAKICILAR )

Kaleköy ( Uzunova Kaleköy Karahayıt UZUNOVA AKINCILAR KÖSEOĞLU SUYU KALEKÖY )

Haliller ( Kırhüseyinler ÇAKICI Davulcular Çakıcı Karaburc Koyu İç Yolu Haliller YEŞİLOVA HALİLLER AKKEÇİLİ KIRHÜSEYİNLER )

Doğancılar ( OYUKKIRAN OYUK KIRAN )

Çayağzı ( ÇELEBİLER KARAHAYIT ÇALITARLA )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3288805

KONAK / İZMİR

Ferahlı ( 3512. Sk. 3511. Sk. 3509. Sk. 3508. Sk. 3505. Sk. 3434. Sk. 3522. Sk. 3521. Sk. 3520. Sk. 3519. Sk. 3518. Sk. 3516. Sk. 3515. Sk. 3513. Sk. 3523. Sk. 3524. Sk. 3525. Sk. 3526. Sk. )

İsmet Paşa ( 3546. Sk. Gürçeşme Gürçeşme Cd. 3527. Sk. 3528. Sk. 3529. Sk. 3530. Sk. 3539. Sk. 3542. Sk. 3543. Sk. 3544. Sk. 3545. Sk. )

Küçükada

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288909

KONAK / İZMİR

Etiler ( 1264. Sk. 1265. Sk. Bozkurt Mürselpaşa Blv. )

Oğuzlar ( 1258. Sk. Bozkurt Cd. )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3288804

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kazanlı

Balabanlı

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3288806

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3288807

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( HACI HASAN )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288809

ÖDEMİŞ / İZMİR

Umurbey

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:30

Kesinti ID : 3288902

TİRE / İZMİR

Peşrefli ( ova yolu Peşrefli Yolu Peşrefli Köyü İç Yolu Çayırlı irim Mevkii )

Kahrat

Gökçen

Kireli

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3288924

TİRE / İZMİR

İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )

Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )

Dere

Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )

Boynuyoğun ( koreli sokak Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol Eyrek Boynuyoğun Köyü İç Yolu Boynuyoğun Köy içi yol pınarlar kume evleri EĞREK SK. )

Büyükkemerdere

Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288887

URLA / İZMİR

M. Fevzi Çakmak ( 4103. Sk. 4101. Sk. 4099. Sk. 4096. Sk. 4095 4093. Sk. MUSTAFA KEMAL 4092. Sk. 4090. Sk. 4088 4086. Sk. 4085. Sk. 4083. Sk. 4081 4189 4187 4097 4094 4113 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4115. Sk. 4111. Sk. 4107. Sk. 4105/2. Sk. 4105 )

Planlandı

28Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3288890

URLA / İZMİR

M. Fevzi Çakmak ( 4065 4067/1 4073 4067 4077 4078 4079. Sk. 4080 Sk. 4080. Sk. 4081 4082 4083. Sk. 4099. Sk. 4105/2. Sk. MUSTAFA KEMAL 4082/1 )

Kalabak ( 3066 3053 3051 3072 3074 3043. Sk. 3045. Sk. 3047. Sk. 3049. Sk. 3060. Sk. 3064. Sk. 3068. Sk. 3076 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mustafa Kemal Blv. Pakize Hanım Cd. 3070 )

Kaynak: HABER MERKEZİ