Aston Villa Fulham maçı 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Bein Sports beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Aston Villa Fulham maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 3 Mayıs Cumartesi günü devam ediyor. Aston Villa, Villa Park Stadyumu'nda Fulham'ı konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati 14:30 olarak açıklandı.

Aston Villa Fulham maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Aston Villa ile Fulham arasındaki bu mücadele, Bein Sports beIN Connect kanalından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Maç yayını hem uydu üzerinden hem de dijital platformlardan izlenebilecek.

Yayın Bilgileri:

Tarih: 3 Mayıs 2025 Cumartesi Cagliari - Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Saat: 14:30

Kanal: Bein Sports beIN Connect

Yayın Türü: Şifreli

Stadyum: Villa Park, Birmingham

Aston Villa Fulham maçı nerede oynanacak?

Karşılaşmaya Birmingham'daki Villa Park Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki ekip Premier Lig'de puan mücadelesi verecek.

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