Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon Legia Varşova'dan 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Arnavut oyuncu Ernest Muçi için Aston Villa'nın devrede olduğu iddia edildi. İngiliz medyasının haberine göre, Aston Villa, Muçi için yaklaşık 17 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Rotasyonda ona yer kalmadı

Beşiktaş’ta bu sezon ilk 11’in dışında kalan ve rotasyona giremeyen Muçi, özellikle 10 numara pozisyonuna Rafa Silva’nın transfer edilmesiyle formaya hasret kalmıştı. Bunun üzerine Beşiktaş, Muçi için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Muçi, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde Aston Villa’ya karşı oynadığı iki maçta toplam 3 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aston Villa'nın sportif direktörü Monchi’nin, daha önce Galatasaray’dan kiraladığı Zaniolo’dan istediği verimi alamayınca gözünü Muçi’ye çevirdiği belirtiliyor.

Beşiktaş ve Aston Villa arasında gerçekleşmesi muhtemel bu transfer, siyah-beyazlı kulübe büyük bir ekonomik kazanç sağlayabilir.