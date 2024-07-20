Güzelbahçe Belediyesi, Muharrem Ayı'nın sona ermesi nedeniyle Yaka Mahallesi meydanında aşure etkinliği düzenledi. Etkinlik, Güzelbahçe Yaka Mahallesi Cemevi'nde gerçekleştirildi ve yoğun ilgi gördü.

Aşure Günü’ne Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Güzelbahçe Şube Başkanı Türkan Kiraz, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajı verildi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, etkinlikte yaptığı konuşmada Muharrem Ayı’nın matem ayı olduğunu ve acıyı paylaşmanın önemine değindi. Günay, “Birlik beraberliğin, şükretmenin adı olan aşure, aynı zamanda zulme karşı doğruluktan ayrılmayan Hz. Peygamberin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbelada şehit edilmesinin hüznünü de taşımaktadır. Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin sembolüdür. Millet olarak da, dün olduğu gibi bugün de birlikte yaşamanın gereği olarak hüznü de, sevinci de paylaşmaya devam etmektir. Hz. Hüseyin’in 72 yol arkadaşıyla birlikte çıktığı bu yol, boyun eğmemek ve dik duruşun yoludur. Tuttuğunuz oruçlar, dağıtılan lokmalar hak katında kabul olsun” dedi. Konuşmaların ardından sanatçılar deyişler söyledi. Dede Ali Tekin’in duasından sonra katılımcılara aşure dağıtımı yapıldı.