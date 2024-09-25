Ata Çarpan Minibüs Şarampole Devrildi!

Bingöl’de meydana gelen trafik kazasında, ata çarpan bir minibüs şarampole devrildi. Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Şehit köyü mevkiinde gerçekleşti. Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Kaza anı

Edinilen bilgilere göre, 12 AAL 516 plakalı minibüs, yola aniden çıkan bir ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek minibüsü şarampole yuvarladı. Kaza anında yolculardan bazıları ciddi yaralar aldı.

İnceleme başlatıldı

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Jandarma ekipleri, kazanın sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı. Kazanın, yola çıkan atın dikkat edilmeden geçilmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Olayla ilgili detaylı raporun hazırlanması bekleniyor.