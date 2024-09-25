Santa Barbara County Şerif Ofisi, ABD'nin California eyaletinde bulunan Santa Maria Adliyesi'nde meydana gelen patlama hakkında açıklamalarda bulundu. Olay, adliye binasına giren bir kişinin sırt çantasını fırlatmasının ardından gerçekleşti. Şerif Ofisi, olay yerinin güvenli olmadığını ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

Patlama ihbarı ve ilk müdahale

Şerif Ofisi, patlama ihbarının alındığını ve olay yerine ekiplerin sevk edildiğini duyurdu. “Santa Maria Adliyesi’nde patlama ihbarı aldık. Lütfen bölgeden uzak durun. Olay yeri güvenli olarak değerlendirilmiyor,” ifadeleriyle durumu aktardı.

Gözaltılar ve incelemeler

Görgü tanıkları, patlamanın meydana geldiği anı tarif ederek, bir kişinin adliye binasına girdiğini ve ardından sırt çantasını fırlattığını belirtti. Olay sonrası, polis bir kişiyi gözaltına aldı. Patlamanın ardından, yaralı veya ölü olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

Yetkililer, olay yerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve bölgedeki araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Santa Maria Adliyesi’ne giden yollar kapatıldı ve çevredeki vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirler alındı.