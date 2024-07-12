Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı’nda sipariş teslim ettiği sırada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili yürütülen davada bugün karar çıktı.

Sanık Erdoğan Özdemir'e ağırlaştırılmış müebbet

Cinayeti işlediği iddia edilen Erdoğan Özdemir, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl hapis cezası da verildi. Sanığın babası Orhan Özdemir ise beraat etti.

Savcının talepleri ve mahkeme kararı

Cumhuriyet savcısı, sanık Erdoğan Özdemir ve babası Orhan Özdemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, saldırganın yaşının 18'den küçük olması sebebiyle 24 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını kararlaştırdı.

Baba hakkında beraat kararı

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen baba Orhan Özdemir hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Ancak mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle baba Özdemir'in beraatine karar verdi.

Davanın detayları

Erdoğan Özdemir, cinayet günü Akman’ı 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinde yapılan incelemeler ve deliller ışığında, Özdemir'in saldırıyı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Mahkeme, saldırganın suçu işlediği sıradaki yaşını dikkate alarak ceza miktarını belirledi.