Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’ın, sipariş teslim ederken öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada bugün karar çıktı. Sanık E.Ö. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 24 yıl hapis cezası verildi.

Türkiye'de ‘kuryeci cinayeti' olarak konuşulan Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın 11 Mayıs'ta bıçaklanarak öldürülmesi davasının 2. celsesi Balıkesir Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Cumhuriyet savcısının sanık ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği davada sanık Erdoğan Özdemir 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İddianamede, katil zanlısı E.Ö tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Şüphelinin eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yerine yakın bölgedeki evine kaçtığı, kanlı elbiselerini çamaşır makinesine yıkamak için attığı sırada yakalandığı aktarılarak E.Ö’yü azmettirdiği öne sürülen babası Orhan Özdemir’in de gözaltına alındığı belirtildi.

Erdoğan Özdemir, iddianamede yer alan ifadesinde, babasının eski dini nikahlı eşi S.D. ile aralarında husumet bulunduğunu, olay günü alkol aldığını ve babasıyla geç saatte eve gittiğini anlattı.

Babası uyuduktan sonra aklına kadınla yaşadığı sorunlar gelince masadaki bıçağı alarak dışarı çıktığını ileri süren E.Ö, evin önünde maktul Akman ile karşılaşarak birtakım sorular sorduğunu, genci kendisini terslemesi nedeniyle bıçakladığını ifade etti.

Baba beraat etti

Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklanan E.Ö’nün babası Orhan Ö. hakkında da Cumhuriyet Savcısı, “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.

Sanık Orhan Ö. hakkında beraat kararı verildi.