Ata Parti İzmir İl Başkanı Sema Ünal, 2024 yılına dair umut dolu bir mesaj yayımlayarak, İzmir halkına ve tüm Türkiye'ye sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Ünal, yeni yılda ekonomik refahı artırmayı, sosyal adaleti sağlamayı ve İzmir’in güzelliklerini koruyarak geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sema Ünal, yeni yıl mesajında Cumhuriyetin temel değerlerine olan bağlılıklarının altını çizerken, 2024 yılında daha çağdaş, adil ve refah dolu bir Türkiye vizyonuna ulaşmak için kararlı adımlar atacaklarını belirtti. Ünal, bu hedeflere ulaşmak için toplumsal dayanışmayı güçlendirme ve zorlukların üstesinden birlikte gelme kararlılığını vurguladı.

Ekonomik refah ve sosyal adalet için ortak çaba

Ünal, İzmir halkı için yeni yılda ekonomik refahı artırmaya ve sosyal adaleti sağlamak için hep birlikte çalışacaklarını belirtti. Ata Parti İzmir İl Başkanı, ekonomik kalkınma ile birlikte toplumsal adaletin önemine dikkat çekerek, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplum oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

"İzmir’in güzelliklerini koruyarak geliştireceğiz"

Yeni yıl mesajında, İzmir’in doğal ve kültürel güzelliklerinin korunarak geleceğe taşınacağına dair mesaj da veren Ünal, kentin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak için her türlü çabayı göstereceklerini açıkladı. İzmir’in yerel değerlerini koruyarak, modern projelerle şehri daha yaşanabilir kılacaklarını belirtti.