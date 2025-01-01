Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, göreve gelişinin birinci yılının ardından yeni yıl mesajını yayınladı. 2024'teki başarılarını anlatan Zeyrek, 2025'te de aynı hızla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 2024 yılı için yayınladığı mesajda, şehirdeki önemli değişimlere dikkat çekti. Zeyrek, "Değişim isteyen Manisalıların teveccühüyle çıktığımız bu yolda, verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ederek halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle 2024’te atılan adımları anlattı. Göreve geldiği ilk günden itibaren Manisalıların güvenini boşa çıkarmamak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Zeyrek, şehirdeki altyapı sorunlarına da el attı.

Altyapı seferberliği ve ekonomik destekler

Başkan Zeyrek, Manisa'nın dört bir yanını kapsayan altyapı seferberliği ile 40-50 yıl önce inşa edilen eski boruların değiştirildiğini vurguladı. Bu adım, şehrin modernizasyonu açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Ayrıca, ulaşımda konforu artırmak için atılan adımlar, sosyal belediyecilik anlayışının da bir yansımasıydı. Zeyrek, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için hayata geçirilen projelerin önemini belirterek, üreticilere verdiği tohum desteğini 12,5 kat artırdığını duyurdu. Bu destek, tarımsal kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir girişim olarak dikkat çekti.

Sosyal belediyecilik ve kültürel yatırımlar

Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermediğini ve her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek halkla buluştuğunu belirtti. Ayrıca, Manisa'yı kültür ve sanatın merkezi yapmak amacıyla birçok sanat etkinliği, festival ve konser düzenlendi. Bu projelerle şehrin kültürel dokusunun zenginleşmesi sağlandı. Eğitime yapılan yatırımlar da gençler için önemli fırsatlar sundu. Zeyrek, aynı zamanda belediyenin mali disiplinini koruyarak 800 milyon TL borcu ödediğini ve Manisa'nın ekonomik istikrarını sağladığını ifade etti.

2025’te yeni bir başlangıç için umut dolu mesaj

Başkan Ferdi Zeyrek, 2025 yılına yönelik umutlarını ve kararlılığını paylaştı. "Halkımızın yanında, demokrasinin yolunda, aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diyerek, halkına güven verdi. Zeyrek, 2025’in, geçim sıkıntısının olmadığı, yüzlerin güldüğü bir yıl olmasını temenni etti. Manisa'nın daha da kalkınması için aynı azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Zeyrek'in mesajı, Nazım Hikmet’in "Memleketim" şiirinden alıntı yaptığı dizelerle son buldu: “Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. İpek bir halıya benzeyen bu toprak bizim.”