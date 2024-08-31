ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ü Türk töresine uygun olarak diz vurarak selamladı. Zeybek'in bu anlamlı hareketi, Anıtkabir'de büyük ilgiyle karşılandı.

Diz vurma geleneği

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de gerçekleştirilen törenlere katılan ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Atatürk’e olan derin saygısını geleneksel bir Türk selamlama şekliyle ifade etti. Zeybek, Türk töresinde en ulu Ata’ya gösterilen en büyük saygı ifadesi olan "diz vurma" hareketiyle Atatürk’ü selamladı. Bu selamlama, törenlere katılan ziyaretçiler arasında büyük bir ilgi ve takdir topladı.

Türk töresinde diz vurma nedir?

Türk kültüründe diz vurma, en ulu Ata'ya gösterilen bir saygı ifadesidir. Bu ritüel, kişinin sol ayağını ileri atıp "L" şeklinde bir pozisyon alması, ardından sağ dizini yere değdirip başını hafifçe öne eğmesiyle gerçekleştirilir. Namık Kemal Zeybek de Anıtkabir'deki bu özel ziyareti sırasında, bu geleneksel selamlamayı yaparak Atatürk’e olan saygısını en derin şekilde gösterdi.

"Varlığımızı 30 Ağustos’a borçluyuz"

Anıtkabir ziyaretinin ardından Namık Kemal Zeybek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı. Zeybek, bu zaferin Türkiye’nin ve dünya Türklüğünün en büyük günlerinden biri olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ü "Türklüğün içinden çıkan bir Bozkurt" olarak tanımlayan Zeybek, "Atatürk olmasaydı, Anadolu Yunan işgali altında kalabilirdi" diyerek, Atatürk’ün Türklüğün kaderini değiştirdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zaferle kurulduğunu belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların Anıtkabir'de bir araya geldiği önemli bir gün olarak kutlandı. Zeybek ve beraberindeki partililer, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak bu büyük zaferi andılar. Zeybek’in açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve bağımsızlığının ne kadar büyük bir zafer olduğunu bir kez daha hatırlattı.