Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Bodrum FK arasında oynanacak karşılaşma, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Göztepe, sezonun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Bodrum FK ise son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Göztepe'nin galibiyet arayışı

Lige beraberliklerle başlayan Göztepe, oynadığı ilk üç karşılaşmada sahadan 1-1’lik skorlarla ayrıldı. İzmir temsilcisi, ligin başında alınan bu beraberliklerin ardından taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak için Bodrum FK karşısında sahaya çıkacak. Özellikle ev sahibi ekip, taraftarlarının önünde oynadığı bu maçta üç puanı alarak çıkışa geçmek istiyor. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği "2 maç tarafsız sahada oynama" cezası, Tahkim Kurulu tarafından "1 maç seyircisiz oynama" cezasına çevrildiği için Göztepe, bu kritik karşılaşmada taraftar desteğinden yoksun olacak. Bu durumun, İzmir ekibinin performansını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Bodrum FK'nın ilk sezon başarısı

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden Bodrum FK, lige oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İlk üç maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Bodrum ekibi, özellikle geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle moral bulan yeşil-beyazlılar, Göztepe deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeni sezonda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Bodrum FK, Göztepe karşısında da bu gücünü sahaya yansıtmak istiyor.

Göztepe maçını Bodrum taraftarı izleyecek

Göztepe ile Bodrum FK arasında oynanacak bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Göztepe, taraftarı önünde galibiyet hasretine son vermek isterken, Bodrum FK ise Süper Lig'deki başarılı başlangıcını sürdürmeyi amaçlıyor. Ancak, Göztepe'nin cezası nedeniyle bu maç seyircisiz oynanacak. Bu durum, ev sahibi takımın saha avantajını kaybetmesine neden olabilir. Öte yandan, Bodrum FK'nın taraftarları belirlenen kontenjan dahilinde bu önemli mücadeleyi yerinde izleme şansı bulacak.

Takımlarda önemli bir eksik yok

Göztepe, sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendirse de henüz istenilen sonuçları alamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, bu karşılaşmada takımının hem hücumda hem de savunmada daha dengeli bir oyun sergilemesini bekliyor. Göztepe, sahaya tam kadro çıkmayı planlarken, sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmuyor. İzmir temsilcisinde tedavisine devam edilen kaleci Arda Özçimen, Bodrum ekibi karşısında kadrodaki yerini alamayacak.

Bodrum FK ise Konyaspor galibiyetiyle moral bulmuş durumda. Teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının özellikle hücum hattındaki etkinliğini Göztepe karşısında da görmek istiyor. Bodrum ekibi, deplasmanda olmasına rağmen rakibine karşı galibiyet arayacak ve sahadan en az bir puanla ayrılmayı hedefleyecek.

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Lis, Nazım, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma, Matsuki, Solet, Dennis, Juan, Romulo.

Sipay Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Christophe, Ali, Cenk, Musah, Gökdeniz, Samet, Fredy, Dimitrov, Celal.