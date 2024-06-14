GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep'te, 80 bin metrekare alana kurulan ve atlı sporlardan güreşe, zeka oyunlarından okçuluğa birçok branşın yapılabildiği Geleneksel Sporlar Merkezi, ata sporlarının yaşatılmasına katkı sunuyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından bu yıl hizmete açılan merkezde usta öğretici ve öğretmenler, birçok spor dalında eğitim veriyor.

Merkezdeki faaliyetlerle yağlı güreş, atlı okçuluk, okçuluk, geleneksel zeka oyunları, atla engel atlama gibi branşlarda kursiyerlerin kendilerini geliştirmeleri ve bölgedeki sporcu sayısının artırılması hedefleniyor.

Günlük yaklaşık 200 öğrencinin ziyaret ettiği merkezde, ata sporlarıyla tanışan çocukların yeteneklileri seçilerek spora yönlediriliyor.





- Vatandaş "7/24" yarlanabiliyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın 7/24 yararlanabileceği tesisin kurulmasını "doğru karar" olarak değerlendirdi.

Merkezin birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını aktaran Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizi getiriyoruz. Burada ata bindirip ok attırıyoruz. Kabiliyetlileri seçip özel eğitimle kabiliyetlerinin gelişmesini sağlıyoruz. Amacımız, gelenksel sporların gelişimini sağlamak. İnsana huzur veren önemli sporlar. Bu da tesisle olur ve burası Türkiye'de örnek bir tesis." diye konuştu.





- Gaziantep'te yağlı güreş

Merkez sayesinde Gaziantep'te yağlı güreşin de artık tanındığını anlatan Tahmazoğlu, daha çok sporcu yetiştirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin sporla ilgilenmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu tesisimizi gördü ve bize inandı. Geçen yıl güreş Ligi'nin 7 ayağından birini Şahinbey'de yaptık. Bu yıl da daha fazla katılımla burada yaptık. 1545 sporcu katıldı. Kırkpınar'da güreşen pehlivanlar geldi. Çok sevindirici. Bu yıl ikincisini yapmamıza rağmen Gaziantep'te 155 sporcumuz yağlı güreşlere katıldı. Zorlu güreşlerin neticesinde kendi dallarından başarı elde edenler oldu. Eminim ki bu sayı gelecek yıl artacak. Geleneksel sporların bölgemizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Özellikle gençlerin sporla uğraşmasını istiyoruz. Sporla uğraşmayan gençlerimiz telefon bağımlısı oluyor. Biz istiyoruz ki bedenleri çalışsın, burada spor yapsınlar."