İzmir Şehir Hastanesi Baş Diyetisyeni Dilek Unur, Kurban Bayramı öncesi halk arasında 'ölüm katılığı' olarak bilinen 'rigor mortis'e karşı uyardı. Kesimden sonra etin kas dokusunun sertleşebildiğini dile getiren Unur, "Sertleşen etin sindirimi zor olur. Bu durumdaki etin tüketilmesi de diyare, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara neden olur. Ancak eti 12-24 saat bekletirsek sertlik yumuşamaya başlar ve sindirimi daha kolaylaşır" dedi.

İzmir Şehir Hastanesi Baş Diyetisyeni Dilek Unur, Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminin yüksek seviyelere çıktığı günler yaşanabileceğine dikkat çekerek ailelere sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Bayramların genel olarak ailelerin bir araya geldiği, özenli sofraların hazırlandığı ve ikramlıkların bol olduğu en önemli günlerden biri olduğunu hatırlatan Unur, etin vücut tarafından sindirimi zor olan doymuş, yağ içeriği yüksek bir besin olduğunu belirtti.

Kısa süre içinde rutin et tüketiminin üzerine çıkılmasının özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişilerde ciddi sorunlar meydana getirebileceğini dile getiren Unur, "Kalp, diyabet, yüksek tansiyon hastalarında ciddi sağlık sorunları görülebilir. Bu yüzden kronik hastalara bayramda et tüketirken çok daha dikkat etmelerini, hekim ya da diyetisyen önerilerinin dışına çıkmamalarını, haftada kabaca ortalama 200 gram kırmızı etin üzerine çıkmamalarını öneriyoruz" dedi.

“Eti tek porsiyonluk paketlerde saklayın”

Etin haşlamalık, kuşbaşı ya da kıyma formatına getirerek muhafaza etmeyi öneren Unur, "Eti tek porsiyonluk paketleme halinde buzdolabında saklamalıyız. Eksi 2 derecede bir hafta, eksi 18 derecede ise daha uzun süre muhafaza edebiliriz. Tek porsiyonluk olmasının amacı, kullanım kolaylığının haricinde, etin çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmasını engellemektir. Çünkü çözdürülüp, tekrar dondurulan et gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Özellikle kalp, diyabet, yüksek tansiyon ve böbrek hastaları tüketecekleri et miktarlarını hesaplamalı. Bu grubun porsiyonlarında et tüketimine dikkat etmeleri gerekir" diye konuştu.

“Eti bir gün dinlendirin”

Unur, kesimden sonra kaslardaki biyokimyasal bir değişiklikten kaynaklanan ve ölünün uzuvlarını katılaştıran bir ölüm belirtisi olarak kabul edilen rigor mortis veya ölüm sertliği konusunda da uyarılarda bulundu. Unur, "Halk arasında 'ölüm katılığı' olarak bilinen rigor mortis kesimden sonra etin kas dokusunun sertleşmesi durumudur. Sertleşen etin sindirimi zor olur. Bu durumdaki etin tüketilmesi de diyare, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara neden olur. Ancak eti 12-24 saat bekletirsek sertlik yumuşamaya başlar ve sindirimi daha kolay bir hal alır. Bizler sindirim sistemi hassas kişilere özellikle eti bir gün dinlendirip, tüketmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

“Eti öğle yemeğinde tüketin”

Kurban Bayramı'nda tüm vatandaşlara günde en az 8-10 bardak su içmesi gerektiğini söyleyen Dilek Unur, sindirimi kolaylaştıracağı için su tüketiminin arttırılmasını önerdi. Eti pişirirken fırın, ızgara ya da haşlama yönteminin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Unur, sözlerini “Et tüketirken de genellikle yanında hafif bir salata ile öğle öğününü tercih etmek mantıklı olur. Akşam yemeğini daha hafif tutmak lazım” diye sürdürdü.