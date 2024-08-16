Menteşe Belediyesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1 ton sebze ulaştırdı. Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarından yetiştirilen domates, biber ve patlıcanlar, belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak ailelere teslim edildi.

1 ton sebze ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, ekonomik zorlukların arttığını belirterek, “Ekonomik sıkıntılar hepimizi etkiliyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya erişimi giderek zorlaşıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda, Ortaköy üretim sahasında ata tohumlarından yetiştirdiğimiz ve hasadını yaptığımız 1 ton sebzenin bir kısmını mahalle muhtarlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kalan kısmını ise belediyemizin aşevinde ve diğer işletmelerimizde kullanacağız. Sosyal yardımlarımız ve desteğimiz devam edecektir” dedi.