Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması sonucu bölgedeki vatandaşlar, yoğun duman ve kül nedeniyle zorlu koşullarla karşı karşıya kaldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve can ve mal güvenliğinin sağlanması için hızla çalışıyor.

Yangından etkilenen vatandaşlar için güvenliği sağlamak adına alınması gereken önlemler şunlardır:

İç Mekanlarda Kalın: Dumanın evin içine sızmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapalı tutun. Ev içindeki hava kalitesini artırmak için hava filtreleri veya hava temizleyiciler kullanılabilir.

Solunum Koruma: Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, dumanın solunum yollarınıza zarar vermemesi için N95 maskesi veya benzeri koruyucu maskeler kullanın. Maskesiz dışarı çıkmaktan kaçının.

Acil Durum Çantası Hazırlığı: Yangın veya diğer acil durumlar için hazırlıklı olmak adına, içinde ilk yardım malzemeleri, temel ilaçlar, kimlik belgeleri, telefon şarj cihazı, su ve kalın giysilerin bulunduğu bir acil durum çantası bulundurun. Bu çantayı kolay erişilebilir bir yerde tutun.

Güvenli Alanlarda Kalın: Yangının etkilediği bölgelerden uzak durun. Acil durum ekiplerinin yönlendirmelerine uyun ve tahliye talimatlarına dikkat edin. Yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını engellememek için bu bölgelere yaklaşmayın. İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda Dünya Fil Günü coşkusu

Dumanlı Alanlardan Kaçının: Dumanın yoğun olduğu alanlardan mümkün olduğunca uzak durun. Dumanlı havada kalmak solunum problemlerine neden olabilir. Eğer dumanlı bir bölgede iseniz, solumayı minimumda tutun ve temiz hava almak için güvenli bölgelere geçin.

Su ve Gıda Stoku: Yangın nedeniyle su ve gıda temininde zorluk yaşanabileceğini göz önünde bulundurarak, yeterli miktarda su ve gıda stoğu bulundurun. Acil durumlar için yerel yardım merkezlerini ve acil durum numaralarını takip edin.