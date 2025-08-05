Atabay genç yelkencilere destek verdi

Türkiye’de halk sağlığına 86 yıldır hizmet veren Atabay, İstanbul Yelken Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Sailing Week – Optimist Sınıfı Yelken Yarışları’na ara sponsor oldu. 16-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen organizasyona ABD, Hindistan, Singapur, İngiltere, Tacikistan, Azerbaycan ve Türkiye’den 7-15 yaş arası 151 genç yelkenci katıldı. Yarışlar İstanbul’da düzenlendi.

Genç sporcular uluslararası deneyim kazandı

Atabay’ın desteğiyle yarışan genç sporcular, yeteneklerini sergileme ve uluslararası tecrübe edinme fırsatı buldu. Organizasyonda yaklaşık 400 kişilik yelken topluluğu ağırlandı. “Optimist Girls” kategorisinde Dilara Koldaş birinci, Yağmur Öztekin ikinci, Tatiana Vasileva üçüncü oldu. “Optimist Boys” kategorisinde Emir Tombuloğlu birinciliği kazandı.

Atabay sporu çevresel farkındalıkla destekliyor

Atabay, sporu başarı aracı olarak görmenin yanında çevresel farkındalık ve sürdürülebilir yaşam biçimi olarak değerlendiriyor. 85 yılı aşkın süredir yerli ilaç üretiminde öncü olan firma, “ATABAY Challengers” projesiyle genç sporculara ve doğa dostu spor dallarına destek veriyor. Proje, gençlerin fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını artırmayı hedefliyor.

Gençlerin uluslararası arenada desteklenmesi amaçlanıyor

Atabay, gençlerin doğayla bağ kurmasını ve Türkiye’yi uluslararası platformda temsil edecek yeteneklerin gelişmesini sağlamayı sürdürüyor. İstanbul Sailing Week gibi organizasyonlarla genç sporcuların gelişimine katkı sağlıyor.