Dünya’nın dönüş hızı her zaman sabit değil ve zaman zaman milisaniyelik farklarla değişkenlik gösterebiliyor. Bilim insanlarına göre 5 Ağustos 2025 tarihi, bu farkın en net hissedildiği günlerden biri olabilir. Yapılan ölçümlerde, bugünün geleneksel 86.400 saniyelik bir günden 1,25 milisaniye daha kısa süreceği öngörüldü.

Dünya’nın dönüş hızında zaman zaman meydana gelen küçük değişiklikler, özellikle son yıllarda daha dikkat çekici hale geldi. 5 Ağustos’un, 1973 yılından bu yana kaydedilen en kısa günlerden biri olması bekleniyor.

Bu yıl içerisinde benzer durumlar daha önce de yaşandı. 9 Temmuz’da gün süresi 1,23 milisaniye, 22 Temmuz’da ise 1,36 milisaniye kısalmıştı. Ancak rekor, 5 Temmuz 2024 tarihinde kaydedilen ve 1,66 milisaniye kısa süren günle hala el değiştirmedi.

Bilim insanları, bu farklılıkların nedenlerini net olarak açıklayamasa da, Dünya’nın iç yapısındaki çekirdek hareketleri, buzulların erimesi, okyanus akıntıları ve atmosfer değişikliklerinin etkili olabileceği düşünülüyor.

Her ne kadar bu farklar insanlar tarafından hissedilemeyecek kadar küçük olsa da, uzun vadede zaman sistemlerinde ayarlamalar yapılmasını gerektirebilir. Uzmanlar, 2029 yılı itibarıyla bu sürenin 1 saniyeyi aşabileceği ve "negatif artık saniye" uygulamasının yeniden gündeme gelebileceği uyarısında bulunuyor.