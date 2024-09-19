BASİFED Sayman Üyesi, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Asrın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Talak ile Melahat Talak’ın oğlu Avukat Atacan Talak, Bülent Boğa ve Güler Özbek’in kızı Avukat Merve Sena Boğa ile dünya evine girdi. İzmir Arena’da gerçekleşen düğüne, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, geçmiş dönem İzmir Milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Mustafa Moroğlu. Yeminli Mali Müşavirler Hakan ve İsmail Taştan, Gazeteci Hayati Kılıç, Hülya Öztürk, Muzaffer Özdemir’in yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

2020 yılında birlikteliklerini başlatan Atacan Talak ve Merve Sena Boğa, Temmuz ayında gerçekleşen nişanın ardından aşklarını bine yakın davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırdı. Çiftin nikahını Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız kıyarken, şahitliklerini Gökten Gök, Oğulcan Takak, Sude Yaren Kandemir ve Öykü Ülkem Gülaçtı üstlendi.

Gece boyunca Gamze Köse'nin objektifinden anıların ölümsüzleştirildiği düğünde, damat Atacan Talak Vakko imzalı damatlık giyerken, gelin Merve Sena Boğa’nın gelinliği Murat Acar tarafından tasarlandı. Yeni evli çift, balayı için Bodrum’u tercih etti.