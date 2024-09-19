Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarında birçok noktanın vurulduğunu aktardı. Saldırılar sonucunda Lübnan'ın güney kesiminden dumanlar yükselirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin havaya sıçradığı görüldü. Resmi olmayan kaynaklara göre, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. Ancak, Lübnan makamları ve İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu'dan Üst Düzey Görüşmeler

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Bu toplantının, İsrail’in Hizbullah’a karşı "eylemlerinin" değerlendirildiği "özel bir görüşme" olduğu ifade edildi. Görüşmede, İsrail ordusunun kuzey sınırıyla ilgili çeşitli seçenekler sunacağı belirtildi. Ayrıca, Lübnan konusundaki "eylem planının" şekillenmesinin beklendiği kaydedildi. Ancak, bu konudaki resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Son Olaylar ve Artan Çatışmalar

Lübnan’da 17 Eylül'de, Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Bu olayda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 2,323 kişi yaralandı. 18 Eylül’de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı. Lübanlı yetkililer, bu olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtti, ancak İsrail'den konuya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.