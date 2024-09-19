UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta, Arsenal'i ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik mücadelenin hakemliğini Fransız Clement Turpin üstlenecek. Turpin'e yardımcı olarak Nicolas Danos ve Benjamin Pages görev yapacak.

Yeni formatta düzenlenecek turnuvada, takımlar grup aşaması yerine lig usulü karşılaşmalar oynayacak. Atalanta, bu formatta güçlü rakiplerle mücadele edecek. İtalyan ekibi sezona beklentilerin altında bir başlangıç yaparak 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Ev sahibi avantajını kullanarak üç puana ulaşmayı hedefliyor.

Maç saat 22'de oynanacak

Arsenal ise bu organizasyonda ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmayı amaçlıyor. Karşılaşma, 19 Eylül Perşembe günü saat 22:00’da başlayacak ve tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon ilk kez uygulanacak formatta, 36 takım 8 maç oynayacak. İlk 8 sırada yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna kalırken, 9-24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayarak son 16 turuna katılacak diğer takımları belirleyecek.