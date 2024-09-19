Lübnan Silahlı Kuvvetleri, farklı bölgelerde tespit edilen şüpheli çağrı ve iletişim cihazlarını kontrollü patlamalarla imha etti. Ordudan yapılan açıklamada, vatandaşlara bu tür cihazlardan uzak durmaları ve şüpheli nesneleri hemen bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlara uyarı: "Şüpheli cihazlardan uzak durun"

Lübnan ordusu, ülke genelinde farklı bölgelerde bulunan şüpheli iletişim cihazları ve çağrı cihazlarını güvenli bir şekilde imha etmek amacıyla özel bir operasyon başlattı. Yapılan açıklamada, “Ordumuz, çeşitli bölgelerde şüpheli bulunan telsiz, çağrı cihazı ve benzeri iletişim araçlarını tespit ederek kontrollü patlamalarla imha etmektedir. Vatandaşlarımızdan, bu patlama bölgelerinden uzak durmalarını, şüpheli cihaz veya nesneleri fark etmeleri halinde orduya bildirmelerini ve kesinlikle yaklaşmamalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.