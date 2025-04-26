Atalanta ile Lecce arasında 27 Nisan 2025'te oynanacak Serie A maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç saati 21:45.
Atalanta Lecce Maçı 27 Nisan 2025 günü canlı yayınlanacak
İtalya Serie A'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Atalanta ile Lecce, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Bergamo'da bulunan Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Atalanta Lecce maçı hangi kanalda?
Atalanta - Lecce karşılaşması, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için kanal ve platform bilgileri aşağıda yer alıyor.
S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 yayın bilgileri
S Sport Plus:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
Tivibu Spor 2:
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Tivibu 79. kanal üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
|Maç
|Atalanta vs Lecce
|Tarih
|27 Nisan 2025 Pazar
|Saat
|21:45
|Yayın Kanalı
|S Sport Plus, Tivibu Spor 2
|Stadyum
|Gewiss Stadyumu, Bergamo