Atalanta ile Lecce arasında 27 Nisan 2025'te oynanacak Serie A maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç saati 21:45.

Atalanta Lecce Maçı 27 Nisan 2025 günü canlı yayınlanacak

İtalya Serie A'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Atalanta ile Lecce, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Bergamo'da bulunan Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Atalanta Lecce maçı hangi kanalda?

Atalanta - Lecce karşılaşması, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler için kanal ve platform bilgileri aşağıda yer alıyor.

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S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 yayın bilgileri

S Sport Plus:

  • Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Tivibu Spor 2:

  • Tivibu 79. kanal üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

Maç Atalanta vs Lecce
Tarih 27 Nisan 2025 Pazar
Saat 21:45
Yayın Kanalı S Sport Plus, Tivibu Spor 2
Stadyum Gewiss Stadyumu, Bergamo

Kaynak: HABER MERKEZİ