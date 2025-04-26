Napoli ile Torino arasında 27 Nisan 2025’te oynanacak Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç saati 21:45.
Napoli Torino Maçı 27 Nisan 2025 Günü Canlı Yayınlanacak
İtalya Serie A'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Napoli ile Torino, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Napoli Torino Maçı hangi kanalda?
Napoli - Torino karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerine ve izleme platformlarına aşağıdan ulaşabilir.
S Sport Plus ve S Sport 2 yayın bilgileri
S Sport Plus:
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
S Sport 2:
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Kablo TV 241. kanal
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Tivibu 74. kanal
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Turkcell TV+ 78. kanal
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Vodafone TV 12. kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
|Maç
|Napoli vs Torino
|Tarih
|27 Nisan 2025 Pazar
|Saat
|21:45
|Yayın Kanalı
|S Sport Plus, S Sport 2
|Stadyum
|Diego Armando Maradona Stadyumu, Napoli