Napoli ile Torino arasında 27 Nisan 2025’te oynanacak Serie A maçı, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç saati 21:45.

Napoli Torino Maçı 27 Nisan 2025 Günü Canlı Yayınlanacak

İtalya Serie A'nın 2024-2025 sezonu kapsamında Napoli ile Torino, 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Napoli Torino Maçı hangi kanalda?

Napoli - Torino karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerine ve izleme platformlarına aşağıdan ulaşabilir.

S Sport Plus ve S Sport 2 yayın bilgileri

S Sport Plus:

  • Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

S Sport 2:

Maç Napoli vs Torino
Tarih 27 Nisan 2025 Pazar
Saat 21:45
Yayın Kanalı S Sport Plus, S Sport 2
Stadyum Diego Armando Maradona Stadyumu, Napoli

Kaynak: HABER MERKEZİ