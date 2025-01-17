İtalya Serie A’da haftanın en önemli karşılaşması, lider Napoli ile ligin en golcü ekiplerinden Atalanta arasında oynanacak. İşte maçla ilgili merak edilen detaylar:

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak Cumartesi

18 Ocak Cumartesi Saat: 22:45

22:45 Stadyum: Gewiss Stadyumu, Bergamo

Gewiss Stadyumu, Bergamo Yayın Kanalı: S Sport 2

Takımların durumu

Atalanta:

Ev sahibi Atalanta, son üç karşılaşmasında gol yemeden sahadan ayrıldı ve savunmada dikkat çeken bir performans sergiledi. Ligin en golcü ikinci takımı olan Atalanta, hücum hattında Pasaliç, Lookman ve De Ketelaere gibi etkili isimlere güveniyor.

Napoli:

Lider Napoli, bu sezon sadece 5 maçta puan kaybı yaşadı. Ancak bu hafta önemli bir eksikle sahaya çıkacak. Yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, sezon ortasında Paris Saint-Germain’e transfer oldu. Napoli’nin gol yollarındaki umudu ise David Neres ve Lukaku olacak.

Muhtemel 11'ler

Atalanta:

Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasaliç; Lookman, De Ketelaere.

Napoli:

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Neres; Lukaku.