Dar ve virajlı yapısı nedeniyle yıllardır çok sayıda kazanın yaşandığı ve kamuoyunda 'ölüm yolu' olarak bilinen Tire-Belevi İl Yolu ile ilgili önemli bir adım atıldı. Geçtiğimiz yıllarda güzergahı değiştirilen 28 kilometrelik yol için acele kamulaştırma kararı alındı.

Hangi alanlar kamulaştırılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yolun başlangıcı ile 2300’üncü metresi arasında kalan kısım ile 19 bin 665’inci metresi ve 27 bin 300’üncü metresi arasında kalan kısımlar kamulaştırılacak. Kamulaştırma kapsamındaki parsellerin Belevi, Çayırlı, Turan, İbni Melek ve Hisarlık köyleri sınırlarında olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Belevi-Tire İl Yolu Projesi (km:0+000-2+300 ve km:19+960-27+300) kapsamında ekli krokide gösterilen güzergâha rastlayan kesimde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Yolun yenileme çalışmaları devam ediyor

Tire-Belevi yolu yenileme çalışmaları, son başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlatılmıştı. Toplamda 1 milyar TL olarak öngörülen projede bugüne kadar 371 milyon TL bütçe harcanırken, 2025 yılı yatırım programında yol için 212 milyon TL bütçe ayrıldığı ifade edildi.